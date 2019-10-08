Дело MH17: Нидерланды проверят Украину

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Нидерланды расследуют роль Украины в деле о крушении «Боинга» 

Lenta.ru 23 минуты назад
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщил депутат от партии «Христианско-демократический призыв» Крис ван Дам в Twitter.
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По словам ван Дама, решение было принято единогласно. Следствие выяснит, почему Украина не закрыла воздушное пространство несмотря на то, что там велись боевые действия.
О предложении дополнительно расследовать действия украинской стороны стало известно 2 октября. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок усомнился в простоте этой задачи, потому что для этого «потребуется сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России».
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит лайнер.
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В мире , Видео , Украина , Нидерланды
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