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Украинские националисты объединились против Зеленского 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Украинские националисты объединились против Зеленского
Фото: Reuters
Украинские националистические организации создали штаб, чтобы противостоять выполнению мер, предусмотренных «формулой Штайнмайера». Об этом сообщается на сайте «Национального корпуса».
Меморандум о создании штаба для сопротивления «пророссийскому реваншу» подписали девять организаций. Координатором штаба избран председатель отделения «Национального корпуса» в Донецкой области Анатолий Егоров.
Также националисты подготовили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и всем народным депутатам. Они потребовали обнародовать полный текст «формулы Штайнмайера», отозвать подпись представителя Украина Леонида Кучмы под этим документом и отказаться от предоставления особого статуса Донбассу.
Помимо этого националисты настаивают на проведении расследования в связи с подписанием документа. Они считают, что предусмотренные «формулой Штайнмайера» меры «имеют все признаки государственной измены».
Националисты призвали поддержать обращение представителей других организаций.
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.
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Комментарии5
В мире , Украина , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , Анатолий Егоров , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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