Украинские националисты объединились против Зеленского

Украинские националистические организации создали штаб, чтобы противостоять выполнению мер, предусмотренных «формулой Штайнмайера». Об этом сообщается на сайте «Национального корпуса».

Меморандум о создании штаба для сопротивления «пророссийскому реваншу» подписали девять организаций. Координатором штаба избран председатель отделения «Национального корпуса» в Донецкой области Анатолий Егоров

Помимо этого националисты настаивают на проведении расследования в связи с подписанием документа. Они считают, что предусмотренные «формулой Штайнмайера» меры «имеют все признаки государственной измены».

Националисты призвали поддержать обращение представителей других организаций.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.