Лукашенко рассказал о подаренной НАТО Украине

Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время идёт противостояние Востока и Запада, которое не прекращается со времён СССР. Именно поэтому, по его словам, сложилась непростая ситуация на Украине.

«Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам. Ну что, не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить», — цитирует издание слова президента.

Лукашенко также отметил, что нынешняя власть на Украине желает урегулировать разрывающий страну конфликт. При этом он подчеркнул, что позиции Зеленского и его правительства в настоящее время не очень прочны.

«Если мы потеряем пусть неопытного молодого Зеленского и эту власть на Украине (а это вполне может случиться, потому что очень большое сопротивление внутри Украины и снаружи), взамен получим такую власть, с которой вообще трудно будет говорить», — заявил глава Белоруссии.

Ранее, как сообщал Рамблер, Александр Лукашенко заявил о возможном создании украинско-белорусских предприятий по ракетостроению. Он подчеркнул, что конкретные решения примут члены Межправкомиссии, которые соберутся в Киеве. При этом белорусский президент допустил два варианта развития событий: украинско-белорусский проект, который можно реализовать за 1,5-2 года, и проект без помощи украинских коллег, на реализацию которого уйдёт 4-5 лет.