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Трамп и Джонсон считают, что действия Турции могут спровоцировать гуманитарную катастрофу 

ТАСС + ещё 16 45 минут назад
Лидеры США и Британии предупредили о риске операции в Сирии
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены началом турецкой военной операции в Сирии и считают, что она может спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду вечером канцелярией Джонсона на Даунинг-стрит,10 по итогам его телефонного разговора с американским лидером.
"Лидеры выразили серьезные опасения по поводу турецкого вторжения в северо-восточную часть Сирии и риска гуманитарной катастрофы в регионе", — говорится в документе.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , США , Борис Джонсон , Дональд Трамп , Сирия , Турция
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