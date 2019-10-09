Лидеры США и Британии предупредили о риске операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены началом турецкой военной операции в Сирии и считают, что она может спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду вечером канцелярией Джонсона на Даунинг-стрит,10 по итогам его телефонного разговора с американским лидером.
"Лидеры выразили серьезные опасения по поводу турецкого вторжения в северо-восточную часть Сирии и риска гуманитарной катастрофы в регионе", — говорится в документе.