«Была Российская Империя»: в ОБСЕ знают о прошлом Крыма 

Крым входил в состав России задолго до возникновения независимой Украины, напомнил спецпредставитель ОБСЕ по Донбассу Мартин Сайдик. Поначалу он отказался комментировать крымский референдум 2014 года, но впоследствии заявил, что полуостров долгое время был советским, входил в состав РСФСР, а до этого был губернией Российской империи. Посол Украины в Австрии возмутился заявлению Сайдика.
Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Донбассу Мартин Сайдик напомнил о «российском прошлом» Крыма. Соответствующее заявление он сделал на международном форуме Salzburg Europe Summit, проходящем в Австрии, сообщает агентство «Укринформ».
«Во времена Советского Союза Крым почти три десятка лет находился в составе РСФСР, после этого — 37 лет он был частью Украинской ССР. До всего этого была Российская империя», — заявил Сайдик.
При этом изначально спецпредставитель ОБСЕ отказался комментировать крымский референдум 2014 года. По словам Сайдика, он не выражает свою позицию по поводу Крыма, поскольку находится при исполнении служебных обязанностей и отвечает за Донбасс.
«Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — подчеркнул Сайдик.
Находившийся в зале посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение относительно слов Сайдика. По словам украинского дипломата, спецпредставителю ОБСЕ, вероятно, «просто не хватило времени на полный ответ».
В середине лета в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма. Документ одобрил комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Украинский депутат Артур Герасимов, предложивший документ, призвал осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма. Он настаивает, что Россия должна вывести свои «вооруженные силы» и вернуть полуостров под контроль правительства Украины.
Депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации раскритиковали ОБСЕ за поддержку этого «антироссийского по духу и букве документа».
За полгода до этой резолюции заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.
По его словам, все, кто говорит об «аннексии», необходимости «затолкать» Крым назад в состав Украины, проявляют крайнюю степень неуважения к жителям полуострова, так как они являются носителями суверенитета его территории.
«В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена», — сказал он.
Кроме того, Балкин предложил всем, кто не верит, посетить полуостров и убедиться в этом лично.
Слова Сайдика о российском прошлом Крыма имеют под собой все основания — в 1783 году полуостров был присоединен к Российской Империи указом Екатерины II. На территории, взятой под контроль русскими войсками, была сформирована сначала Новороссийская, а потом — Таврическая губерния.
Крым, несколько раз переходивший из рук в руки в годы Гражданской войны, был последним оплотом Русской армии под командованием барона Петра Врангеля, сражавшегося против большевиков. В 1920 году, после многомесячной обороны, из крымских портов эвакуировались около 150 тыс. человек, десятки тысяч человек в Крыму были расстреляны красными.
После захвата Крыма большевиками Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров издали декрет, в котором постановили «образовать Автономную Крымскую Социалистическую Республику как часть РСФСР в границах Крымского полуострова из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского».
Крымская АССР просуществовала до 1945 года, когда она была указом Сталина переименована в Крымскую область. Этому предшествовала массовая депортация крымских татар, впоследствии признанная советскими властями незаконной.
В феврале 1954 года Крымская область по указу генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева была передана УССР — в связи с «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».
20 января 1991 года в Крымской области прошел референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Решение поддержали почти 94% из проголосовавших 81,37% крымчан. Однако вскоре независимый Киев урезал Крым в правах.
Воссоединение с Россией произошло в марте 2014 года, когда по итогам нового, проведенного в соответствии с международными нормами референдума, подавляющее большинство крымчан высказалось в поддержку возвращения под юрисдикцию России. Украина отказалась признавать итоги плебисцита, ее поддержали правительства стран Запада, введя санкции.