Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США

«Звонок никак не мог влиять на наши отношения с Соединёнными Штатами Америки. У нас было несколько звонков с президентом США. Я прекрасно понимал, что для нас задача сделать эти, я бы их назвал так, уставшие отношения между Америкой и Украиной, к сожалению, надо это признать… С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, с оружием, они никак не связаны. Это неправда», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, как телефонный разговор с Трампом влияет на двусторонние отношения.

Трансляцию общения с журналистами ведёт телеканал «112 Украина».

Ранее Трамп назвал ложью слова информатора о том, что его разговор с Зеленским был «сумасшедшим».