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США и Британия предрекли гуманитарную катастрофу из-за действий Турции 

News.ru + ещё 3 1 час назад
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции
Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что действия турецких войск в Сирии могут привести к гуманитарной катастрофе.
В таком мнении политики сошлись в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте офиса британского премьера. Они выражают своё опасение в связи со спецоперацией Анкары.
Как писал News.ru, ранее военные Турции пересекли сирийскую границу в трёх точках. До этого турецкая авиация атаковала город Рас эль-Айн и деревни на севере Сирии, начав военную операцию против курдских повстанцев, воевавших с джихадистами.
Курды попросили США создать в Сирии бесполётную зону, но глава Белого дома Дональд Трамп приказал не помогать им, хотя позднее назвал вторжение Турции плохой идеей.
Военную агрессию Анкары осудили Франция и Германия.
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В мире , Армия , Война в Сирии , Борис Джонсон , Дональд Трамп , Сирия , США , Великобритания , Турция
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