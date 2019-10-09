США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции

США и Британия предрекли гуманитарную катастрофу из-за действий Турции

В таком мнении политики сошлись в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте офиса британского премьера. Они выражают своё опасение в связи со спецоперацией Анкары.

Как писал News.ru, ранее военные Турции пересекли сирийскую границу в трёх точках. До этого турецкая авиация атаковала город Рас эль-Айн и деревни на севере Сирии, начав военную операцию против курдских повстанцев, воевавших с джихадистами.

Курды попросили США создать в Сирии бесполётную зону, но глава Белого дома Дональд Трамп приказал не помогать им, хотя позднее назвал вторжение Турции плохой идеей.

Военную агрессию Анкары осудили Франция и Германия.