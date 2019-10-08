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В США неизвестный начертил в небе поздравление Путину 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В небе США появилось поздравление Путину
Фото: Национальная Служба Новостей
В штате Калифорния неустановленный пока пилот при помощи инверсионного следа от самолета начертил в небе надпись VVP67.
Как отмечает РЕН ТВ, полет проходил в окрестностях обсерватории Гриффита. В интернете предположили, что неизвестный летчик тем самым хотел поздравить с днем рождения президента России Владимира Путина, которому накануне исполнилось 67 лет.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин отметил день рождения в кругу членов семьи и друзей. Накануне глава государства в компании министра обороны Сергея Шойгу собирал грибы в сибирской тайге.
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В мире , США , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РЕН ТВ
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