В небе США появилось поздравление Путину

В США неизвестный начертил в небе поздравление Путину

В штате Калифорния неустановленный пока пилот при помощи инверсионного следа от самолета начертил в небе надпись VVP67.

Как отмечает РЕН ТВ, полет проходил в окрестностях обсерватории Гриффита. В интернете предположили, что неизвестный летчик тем самым хотел поздравить с днем рождения президента России Владимира Путина , которому накануне исполнилось 67 лет.