Кто подставил Зеленского

Украинские националисты «подставляют» Владимира Зеленского, пишет «Газета.ru».
2 октября участники контактной группы согласовали график разведения сторон конфликта в Донбассе. Процесс должен был стартовать 7 октября в населенных пунктах Золотое и Петровское при условии, что позиции Украины не будут обстреливаться в течение семи дней.
«Период (тишины. — Прим. ред.) должен доказать, что у сторон серьезные намерения», — объяснял украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Вчера в МИДе заявили, что обстрелы таки имели место, и отложили отвод войск еще по меньшей мере на неделю.
Тем временем в Луганской народной республике не исключили, что на самом деле имели место самообстрелы. Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы в Минске Родион Мирошник назвал их давней тактикой Украины по срыву договоренностей.
Между тем украинский политолог Михаил Погребинский отметил, что срыв разведения сторон в Донбассе невыгоден украинскому президенту — тот выиграл выборы главным образом благодаря обещанию закончить войну.
Эксперт не исключил, что Зеленского могут подставлять националисты — они хотят войны, не верят в возвращение Донбасса и стремятся избавиться от него. Требования националистов сковывают главу государства, так как за ними кроются серьезные силы. Какие именно, Погребинский не уточнил, однако бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник упомянул министра внутренних дел Арсена Авакова.