Хантсман заявил о необходимости развития диалога США с Россией

России Бывший посол США Джон Хантсман заявил, что Соединенным Штатам необходимо развивать диалог с Россией, а не уменьшать его. Об этом он написал в своей статье в газете The Wall Street Journal.

По его мнению, нужно перестать "молчать и прикрываться, когда речь заходит об отношениях США и России".

"Нашей целью должна стать Россия", — отметил Хантсман.

Он подчеркнул, что Россия будет не только лучшим партнером, но и "более ответственным гражданином мира".

Также экс-посол порассуждал об эффективности санкций против России.

Известно, что в данный момент под их действием находятся 850 российских физических и юридических лиц.

По утверждению Хантсмана, анализ их эффективности практически не проводится.