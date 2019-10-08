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Хантсман заявил о необходимости развития диалога США с Россией 

Газета.Ru + ещё 1 10 минут назад
«Нашей целью должна стать Россия»
Фото: ТАСС
Бывший посол США в России Джон Хантсман заявил, что Соединенным Штатам необходимо развивать диалог с Россией, а не уменьшать его. Об этом он написал в своей статье в газете The Wall Street Journal.
По его мнению, нужно перестать "молчать и прикрываться, когда речь заходит об отношениях США и России".
"Нашей целью должна стать Россия", — отметил Хантсман.
Он подчеркнул, что Россия будет не только лучшим партнером, но и "более ответственным гражданином мира".
Также экс-посол порассуждал об эффективности санкций против России.
Известно, что в данный момент под их действием находятся 850 российских физических и юридических лиц.
По утверждению Хантсмана, анализ их эффективности практически не проводится.
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В мире , Политика , США , Джон Хантсман , Wall Street Journal
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