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Американский запрет на вейпы подпитал черный рынок 

Lenta.ru 1 час назад
Запрет на вейпы подпитал черный рынок США
Фото: Reuters
Запрет на электронные сигареты в США может быть неэффективен, поскольку параллельно активно развивается черный рынок. Как сообщает Wall Street Journal, производство налажено, в частности, на подпольных фабриках в Китае. Там, указывает издание, делают курительные смеси неизвестного происхождения с марихуаной без соблюдения санитарных норм.
Производители электронных сигарет считают, что американские власти должны сосредоточиться на контроле нелегальных поставщиков. Представители рынка полагают, что именно с ними связан рост заболеваний среди курильщиков.
Ранее в понедельник, 7 октября, стало известно, что в России вейпы могут запретить через два-три года, если подтвердится информация о смерти людей от парения. В Миндзраве указали, что для введения запрета сначала необходимо накопить достаточно доказательств вреда электронных сигарет для здоровья.
С 17 сентября электронные сигареты со вкусовыми добавками запрещены в штате Нью-Йорк (США). Такое же решение скоро вступит в силу в штате Мичиган. Ранее сообщалось, что в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. Запрет на электронные сигареты одобрили и власти Индии.
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Комментарии
В мире , США , Китай
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