Запрет на вейпы подпитал черный рынок США

Американский запрет на вейпы подпитал черный рынок

Запрет на электронные сигареты в США может быть неэффективен, поскольку параллельно активно развивается черный рынок. Как сообщает Wall Street Journal, производство налажено, в частности, на подпольных фабриках в Китае . Там, указывает издание, делают курительные смеси неизвестного происхождения с марихуаной без соблюдения санитарных норм.

Производители электронных сигарет считают, что американские власти должны сосредоточиться на контроле нелегальных поставщиков. Представители рынка полагают, что именно с ними связан рост заболеваний среди курильщиков.

Ранее в понедельник, 7 октября, стало известно, что в России вейпы могут запретить через два-три года, если подтвердится информация о смерти людей от парения. В Миндзраве указали, что для введения запрета сначала необходимо накопить достаточно доказательств вреда электронных сигарет для здоровья.

С 17 сентября электронные сигареты со вкусовыми добавками запрещены в штате Нью-Йорк (США). Такое же решение скоро вступит в силу в штате Мичиган. Ранее сообщалось, что в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. Запрет на электронные сигареты одобрили и власти Индии.