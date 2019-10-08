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Дочь случайно показала родственникам гениталии и в смущении бежала домой 

Lenta.ru 33 минуты назад
Девушка случайно показала родственникам гениталии
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Пользовательница Reddit с ником Sielemm рассказала о казусе, приключившемся с ней во время семейного барбекю. В момент, когда телевизор, который смотрели родственники, перешел в спящий режим, на экране начали транслироваться ее гениталии. Своей историей девушка поделилась на Reddit, собрав 26 тысяч лайков.
Неловкость произошла из-за устройства смарт-ТВ Amazon, которая Sielemm подарила матери. Когда родители включили его, механизм автоматически произвел вход в аккаунт пользовательницы, которая часто использовала различные сервисы компании, в том числе и для хранения фото.
Sielemm покраснела от стыда, когда на экране появились ее интимные фото. Она пыталась найти пульт, чтобы выключить телевизор, но не смогла, а потому выдернула кабель смарт-ТВ и унесла устройство домой.
Ранее пользователь Reddit рассказал, что заметил изменения в поведении его девушки за последние полгода. По его словам, она подружилась с приверженцами секс-культа и теперь регулярно проводит с ними время.
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В мире , Amazon
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