Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван самый кровожадный маньяк в США 

Рамблер + ещё 9 20 минут назад
Сэмюэл Литтл назван самым массовым серийным убийцей в США, он признался в 93 преступлениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФБР.
79-летний Литтл был арестован в 2012 году за преступления, связанные с наркотиками. Анализ ДНК установил его причастность к трем нераскрытым убийствам женщин, совершенным в 1987 и 1989 годах. Позже он начал признаваться и в других убийствах. По словам преступника, в период с 1970 по 2005 годы он задушил 93 женщин. Жертвами Литтла становились проститутки и наркоманки.
На сегодняшний день подтверждена его связь с 50 преступлениями, но полиция считает, что все его признательные показания правдивы.
В мире , Видео , Криминал , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию70
Россия сорвала планы японских туристов
Россия сорвала планы японских туристов
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице3
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке2
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения457
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
00:49
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Происшествия Другое
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
01:03
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
Происшествия
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
01:05
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
Происшествия
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
01:10
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
В мире Статьи
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
02:56
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
Армия Украина
Россиян порадовали бесплатными туалетами
02:43
Россиян порадовали бесплатными туалетами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение