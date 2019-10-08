Назван самый кровожадный маньяк в США

Сэмюэл Литтл назван самым массовым серийным убийцей в США , он признался в 93 преступлениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФБР.

79-летний Литтл был арестован в 2012 году за преступления, связанные с наркотиками. Анализ ДНК установил его причастность к трем нераскрытым убийствам женщин, совершенным в 1987 и 1989 годах. Позже он начал признаваться и в других убийствах. По словам преступника, в период с 1970 по 2005 годы он задушил 93 женщин. Жертвами Литтла становились проститутки и наркоманки.

На сегодняшний день подтверждена его связь с 50 преступлениями, но полиция считает, что все его признательные показания правдивы.