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Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии
Фото: depositphotos.com
В Бразилии местные жители обнаружили на пляже письмо в бутылке, которое принадлежало советским морякам. Об этом сообщает Globo.
Отмечается, что письмо в дальнейшем выложили в Сеть с надеждой, что кто-нибудь сможет разобрать написанное. Послание удалось прочитать российским специалистам.
— Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими, — написано в письме.
По предварительным данным, МРХ — это Министерство рыбного хозяйства. Моряки также сообщают, что нарушили "сухой закон".
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В мире , Другое , Бразилия
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