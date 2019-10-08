США захотели выйти из Договора по открытому небу

Администрация США рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк).
"Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас не делать столь безрассудного шага", — говорится в письме, которое Энгел направил помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену.
Текст этого документа был обнародован аппаратом Энгела.