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В США заявили, что Вашингтон изучает возможность выхода из Договора по открытому небу 

ТАСС 45 минут назад
США захотели выйти из Договора по открытому небу
Фото: ТАСС
Администрация США рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк).
"Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас не делать столь безрассудного шага", — говорится в письме, которое Энгел направил помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену.
Текст этого документа был обнародован аппаратом Энгела.
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В мире , Армия , США , Роберт О'брайен , Администрация США
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