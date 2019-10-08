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СМИ: в Канаде задержали 38 экоактивистов 

ТАСС 37 минут назад
В Канаде задержали 38 экоактивистов
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС
Не менее 38 человек были задержаны полицией в ходе протестных акций, которые провели представители различных экологических организаций в разных городах Канады. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.
В Торонто (провинция Онтарио) были задержаны 20 человек, а в Галифаксе (провинция Новая Шотландия) — 18 участников протеста. О задержаниях в других городах информация не поступала. Полиция дала протестующим несколько часов для выражения своего мнения, после чего потребовала завершить акции. Тех, кто отказался исполнить требования сотрудников правоохранительных органов, задержали. В целом по стране в протестах приняли участие более 100 человек.
В понедельник экоактивисты своими целями выбрали несколько крупных автомобильных мостов в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), Галифаксе, Торонто, Эдмонтоне (провинция Альберта) и еще нескольких городах Канады. Из-за их действий движение по мостам было перекрыто в утренние часы пик, что привело к крупным заторам в этих городах.
Организаторы выступлений требовали от местных и федеральных властей в ближайшие годы подготовить программы, которые бы свели к нулю выбросы СО2 в атмосферу, а также закрыть электростанции, работающие на угле. Акции в Канаде являются частью международной протестной кампании. Аналогичные акции прошли в Амстердаме, Берлине, Лондоне, Париже и Сиднее. Их цель — привлечь внимание к проблеме глобального потепления.
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Комментарии
В мире , МВД , Галифакс , Канада , Торонто , Шотландия
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