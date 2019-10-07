СМИ: политика губительно влияет на здоровье американцев

Исследование, опубликованное научным журналом PLOS One, показало, что политика становится причиной стресса, депрессий и других проблем со здоровьем американцев, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на исследование.

По данным издания, исследование, в ходе которого были опрошены 800 человек, показало, что политика является источником стресса для 38% американцев, 11,5% считают, что политика негативно повлияла на их физическое здоровье, 18,3% заявляют, что потеряли сон из-за политики.

Более 26% опрошенных сообщили, что впали в депрессию, когда на выборах проиграл их кандидат, еще 26% заявили, что политика заставила их ненавидеть некоторых людей. Согласно результатам исследования, 20% американцев сообщили, что различия в политических взглядах разрушили их дружбу с ценными людьми.

"Главный вывод из этого заключается в том, что если наши цифры действительно верны, десятки миллионов американцев считают, что политика наносит ущерб их социальному, психологическому, эмоциональному и даже физическому здоровью", — заявил ведущий автор исследования и заведующий кафедрой политологии в Университете Небраски-Линкольна Кевин Смит.

Психолог из Айовы Аманда Джонсон заявляет, что заметила влияние политики на многих своих пациентов. По ее словам, основные проблемы американцев из-за политики включают в себя нарушения сна и ссоры с членами семьи и друзьями из-за различных взглядов. Ссоры в социальных сетях — еще один источник напряженности. Джонсон советует своим пациентам меньше использовать социальные сети и сократить просмотр новостей.