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Турция «с уважением» разбомбила два моста в Сирии 

Lenta.ru 41 минуту назад
Истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате обстрела объекта, контролируемого арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил», разрушены два моста. Жертв в результате атаки нет.
Одновременно с этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии. По его словам, действия турецкой армии в регионе являются «временной мерой».
Ранее 7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Также подчеркивалось, что американские военные силы больше не будут находиться рядом с местом проведения операции.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. По его словам, Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана).
Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.
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Комментарии14
В мире , Реджеп Эрдоган , Мевлют Чавушоглу , Рабочая партия Курдистана , Партия демократического союза , Сирия , Турция
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