Турция «с уважением» разбомбила два моста в Сирии

Истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька в Сирии . Об этом сообщает РИА Новости.

В результате обстрела объекта, контролируемого арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил», разрушены два моста. Жертв в результате атаки нет.

Одновременно с этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии. По его словам, действия турецкой армии в регионе являются «временной мерой».

Ранее 7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Также подчеркивалось, что американские военные силы больше не будут находиться рядом с местом проведения операции.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. По его словам, Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/ PKK (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана).