Италия сократит число парламентариев на треть

Конституционную реформу, в результате которой сократится число парламентариев в обеих палатах, поддержало большинство депутатов Италии

За сокращение выступили 553 члена Палаты депутатов, против — всего 14, ещё двое не смогли определиться. Теперь общее количество парламентариев сократится до 600 с 945, депутатов — до 400 с 630 и сенаторов — до 200 с 315, передаёт La Repubblica.

Предполагается, что подобная мера не только повысит эффективность работы парламента, но и сэкономит бюджету €100 миллионов в год. Новые правила, вероятно, начнут действовать после следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2023 году.