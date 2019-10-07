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Помпео: США не рассматривают Грецию как замену Турции в военной сфере 

ТАСС 1 час назад
США отказались менять Турцию на Грецию
Фото: Reuters
Соединенные Штаты не рассматривают Грецию как возможную замену Турции в военной сфере. Об этом заявил в интервью греческому телеканалу Sky госсекретарь США Майкл Помпео.
"Надеюсь, они не конкурируют между собой таким образом", — сказал глава американской дипломатии о Греции и Турции, когда ведущий поинтересовался возможностью замены Вашингтоном второй страны на первую в своих военных планах. "Я об этом таким образом не думаю. Не считаю, что наши (американские — прим. ТАСС) вооруженные силы думают таким образом", — подчеркнул Помпео.
По его словам, Вашингтон относится к Греции и Турции как к государствам, каждое из которых имеет "собственный уникальный набор характеристик, собственные уникальные возможности обеспечивать хорошие результаты для НАТО, а также США".
Интервью было записано 5 октября. Его стенограмму пресс-служба Госдепартамента США распространила в Вашингтоне в понедельник.
Президент США Дональд Трамп ранее предупредил Турцию о готовности стереть ее экономику с лица земли, если Анкара сделает в ходе своей новой военной операции на северо-востоке Сирии шаги, которые Вашингтон сочтет неприемлемыми.
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Комментарии
В мире , Армия , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Госдеп США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Греция , США , Турция
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