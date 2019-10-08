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Конгресс запросил у Пентагона документы по военной помощи Украине 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Конгресс запросил у Пентагона документы по помощи Украине
Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos
Пентагон США и административно-бюджетное управление Белого дома получили требование предоставить в короткие сроки ряд документов, связанных с военной помощью Украине.
Запрос сделали демократы из Палаты представителей — председатель Комитета по разведке Адам Шифф, председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгел и председатель Комитета по надзору Элайджа Каммингс, передаёт Hill.
Письма с требованиями предоставить документы до 15 октября получили глава Пентагона Марк Эспер и исполняющий обязанности директора управлении Рассел Воуг. Уточняется, что эти сведения нужны, чтобы изучить последовательность событий и причины задержки «крайне необходимой Украине военной помощи для противодействия российской агрессии».
Как писал News.ru ранее, Госдепартамент США утвердил поставку Украине двух противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» и 150 ракет к ним. Американский Конгресс одобрил сделку, которая обойдётся Киеву в $39 млн
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Комментарии
В мире , США , Украина , Марк Эспер , Адам Шифф , Пентагон , Госдеп США
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