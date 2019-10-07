Комитет ГА ООН приостановил работу из-за невыдачи виз делегатам РФ

Кроме россиян визы на въезд в США не получили представители ряда других стран.

Первый комитет ГА ООН , занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, приостановил работу до 10.00 (17.00 мск) вторника из-за проблем с выдачей виз делегатам из РФ и других стран, заявил РИА Новости источник в российской делегации.

«Работа Первого комитета приостановлена как минимум до 10.00 вторника в связи с проблемой вокруг невыдачи виз представителям ряда делегаций, в том числе российской», — сказал собеседник агентства.

Изначально предполагалось, что пленарное заседание комитета пройдет в 15.00 (22.00 мск) понедельника. Однако в последний момент на табло появилась надпись о том, что заседание отменено.

В четверг первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что части российских делегатов, планирующих принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. Он предложил перевести работу Первого комитета Генассамблеи ООН , занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос выдачи американских виз российским делегатам.

Дипломат также предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.