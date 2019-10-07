Пока вы не уснули: Ядерная ракета США сблизилась с Airbus 

«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Президент России Владимир Путин провел выходной день накануне своего 67-го дня рождения в сибирской тайге.
Слишком много танков: в США увидели силу России
У России больше всего в мире танков — их число сопоставимо с общим танковым парком НАТО, пишут американские СМИ.
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей
В ФСБ рассекретили данные о 214 воспитанниках детского дома в Ейске, убитых в годы Великой Отечественной войны гитлеровскими солдатами.
Выписан первый штраф за курение на балконе
Жителя города Изобильный оштрафовали на четыре тысячи рублей из-за пожара, к которому привела неосторожность во время курения на балконе.
Грета Тунберг переписала статус в Twitter после слов Путина
Шведская школьница Грета Тунберг, получившая всемирную известность после выступления на саммите ООН, изменила описание своего твиттера, назвав себя «16-летней экоактивисткой с синдромом Аспергера».
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина
Топ-менеджер страховой компании «ВСК страховой дом» погиб на своей даче в Подмосковье, отравившись наркотиком.
ЧП в небе: Ядерная ракета США сблизилась с Airbus
Пуск американской баллистической ракеты был заснят на видео из кабины пассажирского самолета.
В России взорвалась климатическая «бомба»
Ученые Томского политехнического университета зафиксировали рекордный выброс метана в Восточно-Сибирском море, который был высвобожден тающей подводной мерзлотой.
Умерла боровшаяся с раком участница КВН
Скончалась участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова.
"Сокрушительный удар": США испугались «Северного потока-2»
Глава Минэнерго США Рик Перри, выступая на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе, назвал реализуемый проект газопровода «Северный поток-2» сокрушительным ударом «по энергетическому разнообразию и безопасности Европы».