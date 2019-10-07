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Пока вы не уснули: США увидели силу России 

Рамблер 37 минут назад

«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу

Президент России Владимир Путин провел выходной день накануне своего 67-го дня рождения в сибирской тайге.

Слишком много танков: в США увидели силу России

У России больше всего в мире танков — их число сопоставимо с общим танковым парком НАТО, пишут американские СМИ.

Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей

В ФСБ рассекретили данные о 214 воспитанниках детского дома в Ейске, убитых в годы Великой Отечественной войны гитлеровскими солдатами.

Выписан первый штраф за курение на балконе

Жителя города Изобильный оштрафовали на четыре тысячи рублей из-за пожара, к которому привела неосторожность во время курения на балконе.

Грета Тунберг переписала статус в Twitter после слов Путина

Шведская школьница Грета Тунберг, получившая всемирную известность после выступления на саммите ООН, изменила описание своего твиттера, назвав себя «16-летней экоактивисткой с синдромом Аспергера».

Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина

Топ-менеджер страховой компании «ВСК страховой дом» погиб на своей даче в Подмосковье, отравившись наркотиком.

ЧП в небе: Ядерная ракета США сблизилась с Airbus

Пуск американской баллистической ракеты был заснят на видео из кабины пассажирского самолета.

В России взорвалась климатическая «бомба»

Ученые Томского политехнического университета зафиксировали рекордный выброс метана в Восточно-Сибирском море, который был высвобожден тающей подводной мерзлотой.

Умерла боровшаяся с раком участница КВН

Скончалась участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова.

"Сокрушительный удар": США испугались «Северного потока-2»

Глава Минэнерго США Рик Перри, выступая на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе, назвал реализуемый проект газопровода «Северный поток-2» сокрушительным ударом «по энергетическому разнообразию и безопасности Европы».
Комментарии
В мире , Видео , Грета Тунберг , Рик Перри , Владимир Путин , ФСБ , ООН , Минэнерго , Томский политех , НАТО , РИА Новости , Reuters , США
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