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Умер основатель группы Lynyrd Skynyrd 

Lenta.ru 51 минуту назад
Умер основатель группы Lynyrd Skynyrd
Фото: facebook
Умер один из основателей американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте 38 Special — еще одного коллектива, в котором он участвовал в качестве басиста.
«Он был действительно единственным в своем роде, приятным компаньоном и отличным другом для всех, кто воспринимал жизнь с юмором. Это всегда поддерживало наш дух. Добрый человек с огромным сердцем для всех, кто встретился ему на пути. Такого как он больше никогда не будет», — говорится в публикации.
Причина смерти музыканта не раскрывается. Ему было 70 лет.
Ларри Янструм родился 22 июня 1949 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В 1964 году он вместе с Гэри Россингтоном, Бобом Бернсом и Ронни Ван Зантом основал группу Lynyrd Skynyrd. В 1971 году Янструма сменил бас-гитарист Леон Уилксон. В 1977 году музыкант присоединился к коллективу 38 Special, а в 2014 году покинул его из-за травмы руки.
6 октября стало известно о смерти одного из основателей Cream Джинджера Бейкера. Барабанщик скончался на 81-м году жизни.
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В мире , Боб Бернс
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