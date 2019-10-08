Трампа подняли на смех за «непревзойденную мудрость»

Трампа подняли на смех за слова о «великой и непревзойденной мудрости»

Пользователи Сети высмеяли президента США Дональда Трампа за его заявление о том, что он обладает "великой и непревзойденной мудростью".

Ранее американский лидер пригрозил разрушить экономику Турции и заодно рассказал о своих личных качествах.

"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой и непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", — написал Трамп.

Пользователей Сети рассмешило то, как президент США сам себя нахваливает. Некоторые комментаторы усомнились, что он действительно мог такое написать, а кто-то отметил, что его слова достойны Волшебника из страны Оз.

"Это что, пародийный аккаунт? Боже, надеюсь, это пародийный аккаунт", — написала HelenElais.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г. Один из пользователей выложил под цитатой Трампа о его "непревзойденной мудрости" архивное видео, на котором тот танцует с людьми, одетыми в костюмы куриных яиц.

"Дорогой мир. Как американка я прошу тебя не судить о нас и всей стране по этому неуравновешенному безумцу или по его сторонникам. Они не отражают то, кем мы являемся по своей сути. Спасибо, что поддерживаете нас в это непростое время", — написала Kokomothegreat.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г. Еще один комментатор выложил фотографию, на которой изображено проявление "непревзойденной мудрости"Трампа.