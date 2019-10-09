Разговор Трампа с Зеленским окрестили «пугающим»

Разговор Трампа с Зеленского окрестили «сумасшедшим и пугающим»

Отмечается, что собеседник издания побеседовал с представителем Белого дома, который слушал беседу лидеров. По его словам, «Трамп явно совершил преступное деяние, призвав иностранную державу провести расследование в отношении лица США в целях выдвигая свою собственную кандидатуру на переизбрание в 2020 году».

Источник отметил, что в Белом доме «были потрясены теми вещами, о которых стало известно».