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Разговор Трампа с Зеленского окрестили «сумасшедшим и пугающим» 

Lenta.ru + ещё 11 43 минуты назад
Разговор Трампа с Зеленским окрестили «пугающим»
Фото: Reuters
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинский коллегой Владимиром Зеленским был «сумасшедшим и пугающим», пишет The New York Times со ссылкой на источники в ЦРУ.
Отмечается, что собеседник издания побеседовал с представителем Белого дома, который слушал беседу лидеров. По его словам, «Трамп явно совершил преступное деяние, призвав иностранную державу провести расследование в отношении лица США в целях выдвигая свою собственную кандидатуру на переизбрание в 2020 году».
Источник отметил, что в Белом доме «были потрясены теми вещами, о которых стало известно».
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента лидера США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы сочли это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который претендует на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Война в Сирии , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ЦРУ , New York Times
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