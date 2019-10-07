Штайнмайер встал на защиту «формулы Штайнмайера»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал критику предложенной им формулы урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам политика, его план — не что иное, как дорожная карта к исполнению минских соглашений, «попытка превратить большие шаги, которые были не готовы предпринимать обе стороны, в серию маленьких шагов». При этом он подчеркнул, что как сами шаги, так и их последовательность все еще стоит обсуждать.

Штайнмайер открестился от звучащих на Украине заявлений о чрезмерном влиянии России на условия «формулы»: он отметил, что бывший президент Петр Порошенко принимал участие в ее создании.

6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации «формулы Штайнмайера». Демонстранты считают, что согласие на ее условия означает капитуляцию Украины.