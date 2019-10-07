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Штайнмайер встал на защиту «формулы Штайнмайера» 

Lenta.ru 1 час назад
Штайнмайер встал на защиту «формулы Штайнмайера»
Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Globallookpress.com
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал критику предложенной им формулы урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам политика, его план — не что иное, как дорожная карта к исполнению минских соглашений, «попытка превратить большие шаги, которые были не готовы предпринимать обе стороны, в серию маленьких шагов». При этом он подчеркнул, что как сами шаги, так и их последовательность все еще стоит обсуждать.
Штайнмайер открестился от звучащих на Украине заявлений о чрезмерном влиянии России на условия «формулы»: он отметил, что бывший президент Петр Порошенко принимал участие в ее создании.
6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации «формулы Штайнмайера». Демонстранты считают, что согласие на ее условия означает капитуляцию Украины.
Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «формулу»1 октября. Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии. Согласно договоренностям, легитимность выборов должна будет подтвердить ОБСЕ. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выборы не будут проводиться «под дулом автоматов».
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Комментарии2
В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Германия
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