В КНДР похвалили Путина за борьбу с Западом

КНДР поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, направленную на обеспечение суверенитета России и поддержание экономической стабильности в стране вопреки давлению Запада. Об этом заявил в понедельник директор Департамента информации МИД КНДР Чо Ён Сам на встрече с делегацией руководителей российских СМИ, которая прибыла с рабочим визитом в Пхеньян.
"Мы поддерживаем политику президента Путина, которая направлена на обеспечение суверенитета страны и сохранение общественно-политической и экономической стабильности, несмотря на давление и санкции со стороны США и Запада", — подчеркнул Чо Ён Сам.