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КНДР поддерживает политику Путина по защите суверенитета России 

ТАСС + ещё 1 48 минут назад
В КНДР похвалили Путина за борьбу с Западом
Фото: РИА Новости
КНДР поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, направленную на обеспечение суверенитета России и поддержание экономической стабильности в стране вопреки давлению Запада. Об этом заявил в понедельник директор Департамента информации МИД КНДР Чо Ён Сам на встрече с делегацией руководителей российских СМИ, которая прибыла с рабочим визитом в Пхеньян.
"Мы поддерживаем политику президента Путина, которая направлена на обеспечение суверенитета страны и сохранение общественно-политической и экономической стабильности, несмотря на давление и санкции со стороны США и Запада", — подчеркнул Чо Ён Сам.
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В мире , Азия , Политика , Владимир Путин , МИД , КНДР
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