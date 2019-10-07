Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы
Фото: ТАСС
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких. Он опроверг влияние российской стороны на содержание формулы.
Он рассказал, что три года назад переговоры не продвигались.
«Шаги, которые должны были сделать обе стороны, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов», — передает его слова «Интерфакс».
У него спросили о роли России в создании этой формулы и действительно ли формула «написана в Кремле», как говорил об этом экс-президент Украины Петр Порошенко.
«Аргумент меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко — ИФ)», — заметил Штайнмайер.
1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера». Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ее согласование.
После этого радикалы на Украине начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ядерная ракета США приблизилась к гражданскому самолету Ядерная ракета США приблизилась к гражданскому самолету Будущий глава дипломатии ЕС назвал своим приоритетом поддержку Украины Будущий глава дипломатии ЕС назвал своим приоритетом поддержку Украины МИД Белоруссии анонсировал визит Лукашенко в ЕС МИД Белоруссии анонсировал визит Лукашенко в ЕС
Комментарии
В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Борис Грызлов , Интерфакс , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букмекеры оценили шансы Греты Тунберг на Нобелевке
Букмекеры оценили шансы Греты Тунберг на Нобелевке
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву117
«Зеленский панически боится»
«Зеленский панически боится»16
Российский пристав покончил с собой после покушения
Российский пристав покончил с собой после покушения6
Смертельное застолье: отец отметил роды и убил дочь
Смертельное застолье: отец отметил роды и убил дочь23
Видео
В России взорвалась климатическая «бомба»
03:40
В России взорвалась климатическая «бомба»
Экология Наука
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
01:28
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
Шоу-бизнес
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
04:48
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
Политика
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
02:52
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
Войска Армия
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Новости Москвы
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
01:40
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Оружие Армия
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение