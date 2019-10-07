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Суд обязал Трампа показать налоговые декларации за 8 лет 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Трампа заставят показать налоговые декларации
Фото: РИА Новости
Нью-Йоркский суд постановил что американский президент Дональд Трамп должен предоставить прокуратуре свои налоговые декларации и отчеты о финансах за последние 8 лет. Об этом пишет New York Times.
Таким образом, федеральный судья отклонил аргумент Трампа, который заявлял, что действующие президенты защищены от уголовных преследований.
Кроме того, судья назвал аргументы Трампа отвратительным по отношению к правительственной структуре и конституционным ценностям страны.
Адвокаты президента подчеркнули, что будут обжаловать решение судьи.
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В мире , Конфликты , Политика , США , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ , New York Times
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