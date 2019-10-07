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Евросоюз поразили методы лечения в казанской психбольнице 

News.ru 2 часа назад
ЕС шокирован методами лечения в российской психбольнице
Фото: ТАСС
Комитет Совета Европы по профилактике пыток опубликовал доклад о психиатрической лечебнице в Казани.
Согласно документу, в медучреждении зафиксированы случаи жестокого обращения с пациентами и применения электрошоковой терапии без анестезии. Больных могут помещать в изолятор и подвергать «беспрерывной четырёхточечной фиксации» в течение многих дней, а также применять к ним силу.
Помимо этого, в докладе говорится об обнаружении в психбольнице 28 заражённых ВИЧ-инфекцией, которым не предоставляли необходимые препараты с 2013 года.
Также делегаты отметили неприемлемо маленькие площади помещений. Так, в казанской лечебнице есть комнаты размером 4 кв. м, передаёт сайт argumenti.ru.
Ранее News.ru писал, что шесть психиатрических учреждений намерены объединить власти в Пермском крае. Коллектив одной из оптимизируемых организаций — диспансера в городе Лысьва — выступил против. Сотрудники направили петицию на имя президента Владимира Путина.
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Комментарии
В мире , Владимир Путин , ЕС , Совет Европы , Казань
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