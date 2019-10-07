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«Иранскую Анджелину Джоли» арестовали из-за фото, обвинив в богохульстве 

РИА Новости 1 час назад
В Иране арестовали «двойника» Анджелины Джоли
Фото: РИА Новости
В Иране арестовали "двойника" Анджелины Джоли по подозрению в богохульстве и подстрекательстве к насилию после жалоб на ее фото в Instagram.
По данным Daily Mail, девушку арестовали по решению суда в Тегеране, который специализируется на "преступлениях против культуры, а также социальной и моральной коррупции".
22-летняя Сахар Табар стала звездой в социальных сетях после своих шокирующих фотографий в Instagram, на которых она изображена с неестественными формами лица. Иранка объясняет необычную внешность использованием фоторедакторов и макияжа.
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В мире , Анджелина Джоли
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