«Иранскую Анджелину Джоли» арестовали из-за фото, обвинив в богохульстве

В Иране арестовали "двойника" Анджелины Джоли по подозрению в богохульстве и подстрекательстве к насилию после жалоб на ее фото в Instagram.

По данным Daily Mail, девушку арестовали по решению суда в Тегеране, который специализируется на "преступлениях против культуры, а также социальной и моральной коррупции".

22-летняя Сахар Табар стала звездой в социальных сетях после своих шокирующих фотографий в Instagram, на которых она изображена с неестественными формами лица. Иранка объясняет необычную внешность использованием фоторедакторов и макияжа.