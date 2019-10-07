Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп: США должны выйти из «бесконечных войн» в Сирии 

News.ru 1 час назад
Трамп хочет выйти из «бесконечных войн» в Сирии
Фото: ТАСС
Соединённые Штаты Америки должны выйти из «бесконечных войн» на территории Сирии, заявил глава США Дональд Трамп. Политик добавил, что Вашингтону пора вернуть своих солдат домой.
"Соединённые Штаты, как предполагалось, должны были находиться в Сирии 30 дней… Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели…Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн…и вернуть наших солдат домой", — написал лидер на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Он добавил, что ситуацию в регионе должны контролировать Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. О том, что армия США покидает территорию северной Сирии, сообщил глава Турции Реджеп Эрдоган. На указанной территории Анкара планирует провести военную операцию против курдских формирований.
Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Вооружённые силы США не станут помогать Турции в проведении военной операции на севере Сирии. В Вашингтоне также добавили, что теперь Анкара ответственна за всех боевиков, которые были пленены за прошедшие два года после разгрома террористической группировки.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
News.ru: последние новости
Грета Тунберг вновь изменила статус в Twitter Грета Тунберг вновь изменила статус в Twitter ЛНР: ВСУ оборудуют позиции вблизи участка разведения сил у Золотого ЛНР: ВСУ оборудуют позиции вблизи участка разведения сил у Золотого Киев назвал условие отвода войск из Золотого и Петровского в Донбассе Киев назвал условие отвода войск из Золотого и Петровского в Донбассе
Комментарии1
В мире , Реджеп Эрдоган , Стефани Гришэм , Дональд Трамп , Администрация США , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла боровшаяся с раком участница КВН
Умерла боровшаяся с раком участница КВН2
«Там кровь с башки»: новый поворот в деле сестер Хачатурян
«Там кровь с башки»: новый поворот в деле сестер Хачатурян10
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
Появились подробности исчезновения Бочкаревой8
Ученые расшифровали древнее проклятие
Ученые расшифровали древнее проклятие2
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым86
Видео
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
01:28
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
Шоу-бизнес
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Новости Москвы
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
01:40
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Оружие Армия
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть