Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху назвал телефонные переговоры с Путиным важными для безопасности Израиля 

ТАСС 22 минуты назад
Нетаньяху оценил переговоры с Путиным
Фото: РИА Новости
Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал важным для безопасности Израиля состоявшийся в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"У меня был важный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я встречался с ним несколько недель назад по вопросам, важным для безопасности Государства Израиль, и этот разговор также важен для безопасности Государства Израиль", — цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия.
"Нас [Израиль] окружают серьезные вызовы, и мы успешно ведем сотрудничество и координацию с Россией, это исключительно важно для нас, и мы будем продолжать это делать", — добавил глава израильского правительства.
Как сообщила пресс-служба Кремля, ранее в понедельник Нетаньяху лично поздравил российского лидера по телефону с днем рождения.
Глава российского государства и руководитель израильского кабмина встречались 12 сентября в сочинской резиденции президента РФ "Бочаров ручей". Тогда переговоры Путина и Нетаньяху продолжались около трех часов.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
ТАСС: последние новости
В ЕС прокомментировали новую военную операцию Турции в Сирии В ЕС прокомментировали новую военную операцию Турции в Сирии В правительстве Ирана заявили, что задержание Юзик не связано со шпионажем В правительстве Ирана заявили, что задержание Юзик не связано со шпионажем В Киеве митинг против реализации "формулы Штайнмайера" собрал несколько тысяч человек В Киеве митинг против реализации "формулы Штайнмайера" собрал несколько тысяч человек
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Политика , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым28
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина23
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»279
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе38
Выписан первый штраф за курение на балконе
Выписан первый штраф за курение на балконе241
Видео
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Пожары
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Выписан первый штраф за курение на балконе
01:49
Выписан первый штраф за курение на балконе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть