МИД Белоруссии анонсировал визит Лукашенко в ЕС

«Я надеюсь, что в этом году мы совершим полноценный визит на пространство Европейского союза», — передает РИА «Новости» слова Макея, который не уточнил страну.

По его словам, детали визита главы государства будут озвучены позже.

Макей добавил, что в Минске всегда придерживаются позиции, что «визит не должен быть ради визита».

«Визит может быть совершен тогда, когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее», — добавил Макей.