Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Белоруссии анонсировал визит Лукашенко в ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 4 часа назад
МИД Белоруссии анонсировал визит Лукашенко в ЕС
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что визит президента страны Александра Лукашенко в одну из стран Евросоюза может состояться до конца 2019 года.
«Я надеюсь, что в этом году мы совершим полноценный визит на пространство Европейского союза», — передает РИА «Новости» слова Макея, который не уточнил страну.
По его словам, детали визита главы государства будут озвучены позже.
Макей добавил, что в Минске всегда придерживаются позиции, что «визит не должен быть ради визита».
«Визит может быть совершен тогда, когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее», — добавил Макей.
Напомним, в сентябре пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз сообщил, что Белоруссия и Евросоюз заключат соглашение об упрощенной выдаче виз и реадмиссии.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы Ядерная ракета США приблизилась к гражданскому самолету Ядерная ракета США приблизилась к гражданскому самолету Будущий глава дипломатии ЕС назвал своим приоритетом поддержку Украины Будущий глава дипломатии ЕС назвал своим приоритетом поддержку Украины
Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Владимир Макей , Анатолий Глаз , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букмекеры оценили шансы Греты Тунберг на Нобелевке
Букмекеры оценили шансы Греты Тунберг на Нобелевке
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву133
«Зеленский панически боится»
«Зеленский панически боится»17
Российский пристав покончил с собой после покушения
Российский пристав покончил с собой после покушения6
Смертельное застолье: отец отметил роды и убил дочь
Смертельное застолье: отец отметил роды и убил дочь24
Видео
В России взорвалась климатическая «бомба»
03:40
В России взорвалась климатическая «бомба»
Экология Наука
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
01:28
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
Шоу-бизнес
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
04:48
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
Политика
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
02:52
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
Войска Армия
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Новости Москвы
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
01:40
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Оружие Армия
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение