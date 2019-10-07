Зеленскому пообещали восстание

1 октября на встрече контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе была одобрена «формула Штайнмайера». Среди прочего она подразумевает проведение в Донбассе выборов и введение там особого статуса.

6 октября в Киеве состоялся «митинг-вече» националистов «Остановим капитуляцию» против согласия Украины на «формулу Штайнмайера». Среди прочих участие в мероприятии принял политик Дмитрий Корчинский, в 2004 году участвовавший в выборах президента Украины.

«Если власть не услышит (нас. — Прим. ред.), акции дальше будут более массовыми», — предупредил он.

Националист отметил, что в «митинге-вече» приняли участие множество ветеранов войны в Донбассе, а они умеют обращаться с оружием и не боятся смерти. Корчинский высказал мнение, что если они продолжат протестовать, то в итоге начнется восстание и действующая власть будет свергнута.