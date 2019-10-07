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Зеленскому пообещали восстание 

Рамблер + ещё 1 58 минут назад
Зеленскому пообещали восстание
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут, если не услышит националистов, заявил «ПолитНавигатору» один из них — Дмитрий Корчинский.
1 октября на встрече контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе была одобрена «формула Штайнмайера». Среди прочего она подразумевает проведение в Донбассе выборов и введение там особого статуса.
6 октября в Киеве состоялся «митинг-вече» националистов «Остановим капитуляцию» против согласия Украины на «формулу Штайнмайера». Среди прочих участие в мероприятии принял политик Дмитрий Корчинский, в 2004 году участвовавший в выборах президента Украины.
«Если власть не услышит (нас. — Прим. ред.), акции дальше будут более массовыми», — предупредил он.
Националист отметил, что в «митинге-вече» приняли участие множество ветеранов войны в Донбассе, а они умеют обращаться с оружием и не боятся смерти. Корчинский высказал мнение, что если они продолжат протестовать, то в итоге начнется восстание и действующая власть будет свергнута.
«На место власти капитуляции придет власть победы», — убежден националист.
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Комментарии1
В мире , Украина , Дмитрий Корчинский , Владимир Зеленский
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