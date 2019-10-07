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На Украине насчитали шесть двойников Путина и заявили, что в Кремле находится один из клонов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
«Клон Путина»: На Украине посчитали двойников президента
Фото: РИА Новости
Сегодня Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Однако, как сообщили украинские источники, настоящий президент России живет вовсе не в Москве, он перебрался на Запад, а в Кремле подписывает законопроекты якобы клон Путина.
Журналисты и вовсе сообщили, что на Украине находятся сразу шесть двойников российского лидера. По словам источника, один из двойников озвучивал Путина в фильме о крымском референдуме «Путь на Родину», другой, как отметили СМИ, выступает перед прессой на брифингах, а для рукопожатий используется третий двойник.
Российские журналисты отметили, что украинская сторона подкрепила свои доводы союзом «якобы», который сразу снимает с них всю ответственность. Так, о своих предположениях заявили авторы издания «Обозреватель».
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В мире , Политика , Украина , Владимир Путин , Москва
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