«Клон Путина»: На Украине посчитали двойников президента

На Украине насчитали шесть двойников Путина и заявили, что в Кремле находится один из клонов

Сегодня Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Однако, как сообщили украинские источники, настоящий президент России живет вовсе не в Москве , он перебрался на Запад, а в Кремле подписывает законопроекты якобы клон Путина.

Журналисты и вовсе сообщили, что на Украине находятся сразу шесть двойников российского лидера. По словам источника, один из двойников озвучивал Путина в фильме о крымском референдуме «Путь на Родину», другой, как отметили СМИ, выступает перед прессой на брифингах, а для рукопожатий используется третий двойник.

Российские журналисты отметили, что украинская сторона подкрепила свои доводы союзом «якобы», который сразу снимает с них всю ответственность. Так, о своих предположениях заявили авторы издания «Обозреватель».