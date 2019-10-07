В Ираке решили упростить визовый режим с Россией

Ирак подтвердил необходимость упрощения визового режима с Россией, заявил глава МИД республики Мохаммед Али аль-Хаким по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"С иракской стороны была подтверждена необходимость упрощения визового режима — в первую очередь, это касается бизнесменов и инвесторов", — отметил он.
"Мы провели плодотворные и насыщенные переговоры, обсудили повестку двустороннего сотрудничества в различных сферах и пришли к мнению о необходимости дальнейшего развития отношений", — сказал глава МИД Ирака.
По его словам, в переговорах также приняли участие замминистра нефти, замминистра энергетики и заместитель генерального секретаря минобороны республики.