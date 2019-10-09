В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа

"Сегодня от лица президента Дональда Трампа его юрисконсульт Пэт Чиполлоне послал письмо спикеру (палаты представителей Нэнси) Пелоси и главам комитетов конгресса Энгелу, Шиффу и Каммингсу. Письмо показывает, что расследование демократов лишено каких-либо конституционных оснований и даже видимости честного подхода и элементарного соблюдения гарантий судопроизводства", — отметила Гришэм.

По ее словам, иницииаторы импичмента "нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и прерогативы".

Все это, как подчеркнула Гришэм, нарушает конституцию, принцип верховенства права и идет вразрез с предыдущими юридическими прецедентами.

"По этим причинам от исполнительной власти нельзя ожидать участия в этом политическом театре, и она не будет в нем участвовать", — подчеркнула пресс-секретарь,.

По ее словам, расследование проводится "по чисто политическим причинам".

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины, которая подтвердила, что Трамп попросил Владимира Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего дело Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден