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Дутерте рассказал о своей болезни 

Газета.Ru 20 минут назад
Дутерте рассказал о своей болезни
Фото: РИА Новости
Президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил, что страдает хроническим нервно-мышечным заболеванием — миастенией, передает CNN.
Как сообщает издание, об этом Дутерте рассказал живущим в Москве филиппинцам во время визита в Россию.
Отмечается, что миастения вызывает слабость скелетных мышц. К симптомам также относятся опущенные веки, помутнение зрения, трудности с глотанием, нарушение речи и одышка.
Дутерте неоднократно заявлял о проблемах со здоровьем. В 2017 году Дутерте рассказал, что использует дополнительный кислород во время сна, также он признался, что для облегчения боли использовал фентанил — синтетический опиоид в 50 раз более мощный, чем героин.
В 2018 году Дутерте заподозрил у себя рак.
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В мире , Азия , CNN
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