Президента Бразилии обвинили в использовании серых схем

Президент Бразилии Жаир Болсонаро мог быть одним из бенефициаров использования незаконных схем финансирования избирательной кампании 2018 года. Как удалось выяснить журналистам бразильской газеты Folha de Sao Paulo, имя президента неоднократно фигурирует в материалах расследования Федеральной полиции о подставных кандидатах Социал-либеральной партии.

"Думаю, что часть средств, выделенных на избирательные кампании кандидатов-женщин, на самом деле были использованы для изготовления материалов для кампаний Марсело Алваро Антонио (министр туризма Бразилии — прим. "РГ") и Жаира Болсонаро", — заявил на допросе в Федеральной полиции Хаиссандер Соуза де Паула, координатор избирательной кампании М. Антонио на всеобщих выборах 2018 года.

Большой удачей для полиции также стало обнаружение планшета, изъятого в типографии небольшого бразильского города в штате Минас-Жерайс.

В нем полицейские нашли электронную таблицу, в которую хозяин педантично вносил все финансовые данные. Он отмечал, сколько денег было потрачено на изготовление агитационных материалов для Антонио и Болсонаро, и на какую сумму нужно было предоставить кассовые чеки для последующей передачи в местную избирательную комиссию.

В минувшую пятницу Федеральная полиция и прокуратура штата Минас-Жерайс выдвинула официальные обвинения в адрес министра туризма Бразилии М. Антонио. Его обвиняют в нарушении избирательного законодательства, присвоении денежных средств и участии в преступной группировке. По совокупности деяний ему может грозить до 14 лет лишения свободы.

Министр юстиции Бразилии Сержио Моро, прославившийся на весь мир как судья, посадивший в тюрьму бывшего главу государства Лулу да Силву, заступился за своего президента. "Болсонаро провел самую дешевую в истории президентскую кампанию. Главный заголовок сегодняшней газеты Folha de Sao Paulo не отражает реальности", — написал он в Твиттере в воскресенье.