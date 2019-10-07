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В Австралии снова нашли швейные иглы в ягодах 

Вести.Ru 1 час назад
В магазинах снова нашли швейные иглы в ягодах
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В приобретенном в одном из супермаркетов австралийского Мельбурна свежем винограде обнаружены стальные иглы. Это уже третий за месяц такой случай: ранее стальные иглы были дважды найдены в клубнике.
В результате инцидентов никто не пострадал, хотя одна из нашедших в ягодах иглы женщина была временно госпитализирована, чтобы врачи могли исключить возможность попадания металлического обломка в желудок, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов, местная полиция проводила масштабное расследование таких инцидентов. Всего тогда в Австралии было зарегистрировано 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах. В совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь.
Уже в сентябре минувшего года власти Австралии ужесточили наказание за так называемый "продуктовый саботаж", увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.
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Комментарии
В мире , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Австралия , Мельбурн
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