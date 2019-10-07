Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия предостерегла ЕС от ошибки исторического масштаба 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Европу предостерегли от исторической ошибки
Фото: EPA
Надежда ЕС на то, что Лондон не решится на Brexit без сделки, станет ошибкой исторического масштаба, заявил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Глава британского кабмина провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Португалии Антониу Коштой, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.
Представитель Джонсона заявил, что Еврокомиссия должна согласиться на компромисс, иначе последует Brexit без сделки.
Используя риторику Джонсона, его представитель подверг критике закон, предписывающий запросить у ЕС трехмесячное продление переговоров. Представитель Джонсона назвал этот документ «законом о капитуляции», который «подрывает переговоры».
Однако ЕС допускает «заблуждение исторического масштаба», если думает, что закон помешает провести Brexit без сделки, сказал представитель премьера.
Напомним, Джонсон сделал новое предложение по соглашению, однако в Еврокомиссии отвергли этот план.
Под Нижним Новгородом разбился автобус с туристами
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп выразил беспокойство по поводу своего наследия Трамп выразил беспокойство по поводу своего наследия За особый статус от Донбасса потребовали провести устраивающие Киев выборы За особый статус от Донбасса потребовали провести устраивающие Киев выборы Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Комментарии4
В мире , Brexit , Борис Джонсон , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , Португалия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойцы «Азова» заняли село в Донбассе
Бойцы «Азова» заняли село в Донбассе179
Трамп испугался импичмента
Трамп испугался импичмента39
Определены «красные линии» для закона о Донбассе
Определены «красные линии» для закона о Донбассе17
«Мы — ядерная держава. Привыкайте»: КНДР о новой ракете
«Мы — ядерная держава. Привыкайте»: КНДР о новой ракете17
Украинцев избили в Европе за речь на родном языке
Украинцев избили в Европе за речь на родном языке
Видео
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Таксист отказался везти Порошенко
01:12
Таксист отказался везти Порошенко
В мире Украина
На Украине начался «майдан желтых повязок»
00:38
На Украине начался «майдан желтых повязок»
В мире Конфликты
Расторгуев рассказал о попытке отдать Путину $100
00:55
Расторгуев рассказал о попытке отдать Путину $100
Политика
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин
00:30
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин
Политика Другое
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
00:38
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
Политика
«Это победа Путина»: Россия и США меняются ролями
02:46
«Это победа Путина»: Россия и США меняются ролями
В мире Политика
В Европе заявили о смене ролей России и США в мире
04:08
В Европе заявили о смене ролей России и США в мире
В мире Политика
При стрельбе в США погибли четыре человека
00:26
При стрельбе в США погибли четыре человека
Происшествия США
Порошенко устроил перепалку в студии
00:59
Порошенко устроил перепалку в студии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение