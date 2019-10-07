Европу предостерегли от исторической ошибки

Британия предостерегла ЕС от ошибки исторического масштаба

Надежда ЕС на то, что Лондон не решится на Brexit без сделки, станет ошибкой исторического масштаба, заявил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона

Глава британского кабмина провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Португалии Антониу Коштой, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

Представитель Джонсона заявил, что Еврокомиссия должна согласиться на компромисс, иначе последует Brexit без сделки.

Используя риторику Джонсона, его представитель подверг критике закон, предписывающий запросить у ЕС трехмесячное продление переговоров. Представитель Джонсона назвал этот документ «законом о капитуляции», который «подрывает переговоры».

Однако ЕС допускает «заблуждение исторического масштаба», если думает, что закон помешает провести Brexit без сделки, сказал представитель премьера.

Напомним, Джонсон сделал новое предложение по соглашению, однако в Еврокомиссии отвергли этот план.