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Лукашенко рассказал о пользе ремня для детей 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Лукашенко оценил пользу ремня для детей
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что придерживается строгих взглядов по воспитанию детей. Он подчеркнул, что не является сторонником наказаний, однако иногда этого не удаётся избежать.
"Хороший ремень иногда тоже полезен для ребёнка", — приводит «Газета.Ru» слова Лукашенко.
Белорусский лидер не стал отрицать, что его старший сын Виктор в детстве «получал ремнём», а средний сын Дмитрий, увидев наказание брата, вёл себя спокойно, чтобы его не постигла та же участь.
При этом Лукашенко подчеркнул, что никогда не наказывал младшего сына, так как он этого «не заслуживал».
Ранее News.ru писал о том, что публичная порка как вид наказания отменена в России в 1904 году. Но некоторые родители, учителя и воспитатели практикуют её до сих пор. Иногда конфликты снимают очевидцы, и в Сети появляются соответствующие видео. Психологи утверждают: публично избитый ребёнок — это потенциальный преступник. А психиатры спорят: иногда телесные наказания оправданны.
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В мире , Общество , Александр Лукашенко , Газета.Ru
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