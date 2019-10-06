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ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов
Фото: РИА Новости
Украинские силовики выпустили по западным окраинам Донецка 25 мин калибром 120 миллиметров в воскресенье вечером, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева — ред.) — Старомихайловка (запад Донецка — ред.) — выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, еще пять мин украинские силовики выпустили по поселку Трудовские на западе Донецка.
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В мире , Украина , Донецк
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