ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР

Украинские силовики выпустили по западным окраинам Донецка 25 мин калибром 120 миллиметров в воскресенье вечером, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева — ред.) — Старомихайловка (запад Донецка — ред.) — выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, еще пять мин украинские силовики выпустили по поселку Трудовские на западе Донецка.