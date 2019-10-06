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Меланья Трамп попалась на лжи о знании иностранных языков 

РИА Новости 13 минут назад
Меланью Трамп уличили во лжи
Фото: © AP Photo / Steve Helber
Первую леди США Меланью Трамп уличили в во лжи о знании нескольких иностранных языков, сообщает газета Daily Express.
Супруга американского лидера ранее заявляла, что свободно владеет несколькими европейскими языками, среди которых немецкий, итальянский, французский и сербохорватский.
Американский лингвист Джон Аравосис провел анализ записей с публичными выступлениями супруги президента США и выяснил, что чаще всего Меланья Трамп ограничивалась английским и своим родным словенским.
Когда первая леди посетила одну из школ в Париже и пообщалась с учениками, она лишь поприветствовала детей по-французски. Кроме того, по словам Аравосиса, на саммите G7, слушая речь президента Франции Эммануэля Макрона, Меланья Трамп воспользовалась услугами переводчика.
Кроме того, во время визита в детскую больницу в Италии она только поздоровалась с пациентами на местном языке и произнесла "пару протокольных фраз", после чего перешла на английский. Аравосис также отметил, что жена американского президента допустила ошибки даже в приветствии.
Daily Express пишет, что сомнения в ее владении итальянским возникли после встречи четы Трампов с Папой римским в Ватикане. Было видно, что первая леди "смотрит на переводчика, чтобы понять, что тот говорит".
Аравосис рассказал, что пытался также проверить, говорит ли Меланья Трамп по-немецки, но не смог найти ни одного ролика, где она бы говорила на этом языке.
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Комментарии
В мире , Меланья Трамп , Эммануэль Макрон , США
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