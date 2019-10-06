Меланью Трамп уличили во лжи

Меланья Трамп попалась на лжи о знании иностранных языков

Первую леди США Меланью Трамп уличили в во лжи о знании нескольких иностранных языков, сообщает газета Daily Express.

Супруга американского лидера ранее заявляла, что свободно владеет несколькими европейскими языками, среди которых немецкий, итальянский, французский и сербохорватский.

Американский лингвист Джон Аравосис провел анализ записей с публичными выступлениями супруги президента США и выяснил, что чаще всего Меланья Трамп ограничивалась английским и своим родным словенским.

Когда первая леди посетила одну из школ в Париже и пообщалась с учениками, она лишь поприветствовала детей по-французски. Кроме того, по словам Аравосиса, на саммите G7, слушая речь президента Франции Эммануэля Макрона , Меланья Трамп воспользовалась услугами переводчика.

Кроме того, во время визита в детскую больницу в Италии она только поздоровалась с пациентами на местном языке и произнесла "пару протокольных фраз", после чего перешла на английский. Аравосис также отметил, что жена американского президента допустила ошибки даже в приветствии.

Daily Express пишет, что сомнения в ее владении итальянским возникли после встречи четы Трампов с Папой римским в Ватикане. Было видно, что первая леди "смотрит на переводчика, чтобы понять, что тот говорит".

Аравосис рассказал, что пытался также проверить, говорит ли Меланья Трамп по-немецки, но не смог найти ни одного ролика, где она бы говорила на этом языке.