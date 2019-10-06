Супрун захотела давать советы Зеленскому

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о планах по организации своей деятельности на Украине. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Она также опровергла информацию о своем отъезде в США , однако добавила, что посещала страну на днях, чтобы поблагодарить наших партнеров и доноров, которые помогали реализовать и поддерживали трансформацию системы здравоохранения на Украине.

Супрун выразила намерение создать независимый аналитический центр для анализа внедряемой политики, а также, который будет давать экспертные советы власти и гражданскому обществу.

Экс-чиновница отметила, что хочет развивать культуры здоровой дискуссии и здоровой критики.