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Супрун захотела давать советы Зеленскому 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Супрун захотела давать советы Зеленскому
Фото: ТАСС
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о планах по организации своей деятельности на Украине. Об этом она написала в своем фейсбуке.
Она также опровергла информацию о своем отъезде в США, однако добавила, что посещала страну на днях, чтобы поблагодарить наших партнеров и доноров, которые помогали реализовать и поддерживали трансформацию системы здравоохранения на Украине.
Супрун выразила намерение создать независимый аналитический центр для анализа внедряемой политики, а также, который будет давать экспертные советы власти и гражданскому обществу.
Экс-чиновница отметила, что хочет развивать культуры здоровой дискуссии и здоровой критики.
Ранее сообщалось, что Супрун заподозрила раздвоение личности у президента Украины Владимира Зеленского.
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В мире , Владимир Зеленский , США
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