В ЕК объяснили перенос визита Могерини в Минск

В ЕК сообщили, что перенос визита Могерини в Минск связан с несовпадением графиков

Перенос визита Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Белоруссию связан с несовпадением графиков дипломатов и не повлияет на дружеские отношения Минска Брюсселя . Об этом сообщил в воскресенье еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан в эфире белорусского телеканала ОНТ.

3 октября МИД Белоруссии подтвердил, что визит Могерини в Минск, запланированный на 4 и 5 октября, переносится, как и мероприятие по программе "Восточное партнерство", также планируемое в эти дни. "Это [отмена визита] произошло из-за временных разногласий, в любом случае это никак не повлияет на дружеские отношения Белоруссии и Европейского союза, я надеюсь, что у них даже появится положительная динамика в ближайшее время, — сказал Хан. — Я, честно говоря, не знаю деталей, я с Могерини переговорил накоротке, и я знаю, что не было никаких серьезных причин для отмены визита, просто физически его невозможно было совершить. Я еще раз повторю: это никак не отразится на отношениях Белоруссии и ЕС".

По его словам, он был уверен, что его коллега Могерини, будучи в Белоруссии 4-5 октября, продолжила бы переговоры по вопросам "Восточного партнерства" и визовым соглашениям.

"Но, к сожалению, визит не состоялся, потому что президент Белоруссии также находился за пределами страны. Но я надеюсь, что визовое соглашение будет подписано, как и соглашение о приоритетах партнерства между и Беларусью", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Минске 4-5 октября состоится мероприятие высокого уровня по линии инициативы "Восточное партнерство". Главной темой предстоящего мероприятия станет будущее "Восточного партнерства". Планировалась, что Могерини 4 октября встретится с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом , а 5-го октября — с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Не исключалось, что при участии Могерини могло состояться подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Белоруссией и ЕС. Лукашенко 23 сентября одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с Европейским союзом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября находился в Житомире, где проходил форум регионов Белоруссии и России с участием президентов двух стран.