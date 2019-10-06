Таксист опозорил Порошенко

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Таксист отказался везти Порошенко с Майдана 

News.ru 34 минуты назад
Бывший президент Украины Пётр Порошенко после участия в акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера», прошедшей на площади Независимости в Киеве, решил воспользоваться услугами таксиста, однако в ответ получил отказ.
На Украине начался «майдан желтых повязок»
Политик подошёл к машине, открыл дверь и попросил таксиста отвезти его. Однако тот отказался. Толпа людей, находившаяся рядом, начала смеяться над ним. А некоторые из присутствующих начали скандировать его фамилию. После этого бывший президент Украины ушёл в другую сторону, сообщает Telegram-канал Zebro News Ukraine.
Как писал News.ru, ещё до начала акция протеста в Киеве получила название «Майдан жёлтых повязок» из-за намерения её участников принести жёлтый скотч, в цвет флага страны. Демонстрацию координирует Движение сопротивления капитуляции — сообщество националистов и сторонников Порошенко. На мероприятие вышли около 10 тысяч человек. Радикалы свой демарш готовят 14 октября — в День защитника Украины.
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Комментарии34
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Киев
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